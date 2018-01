Trump truar med å kutte bistand til palestinarane

«Vi betalar palestinarane hundrevis av millionar dollar kvart år utan at vi får noko takknemlegheit eller respekt tilbake», skriv Trump på Twitter og fortset: «Når palestinarane er uvillige til å snakke om fred, kvifor skal vi halde fram med desse enorme utbetalingane i framtida?»

«Vi har tatt bort Jerusalem, den vanskelegaste delen av forhandlingane», skriv Trump og kritiserer palestinarane for ikkje å ville vere med på fredsforhandlingar med Israel.

Trump har sabotert

– Vi lar oss ikkje utpresse, seier den palestinske politikaren og aktivisten Hanan Ashrawi etter Trumps Twitter-utspel.

– President Trump har sabotert vår søking etter fred, fridom og rettferd. No vågar han å klandre palestinarane for konsekvensane av hans eigne uansvarlege handlingar, seier ho.

Fleire har påpeikt at den seinaste fråsegna frå Det kvite hus kan lesast som ei indirekte erkjenning frå Trump om at hans avgjerd nyleg om å flytte USAs ambassade til Jerusalem har sett ein stoppar for ambisjonane til den amerikanske administrasjonen om å blåse nytt liv i fredsprosessen i Midtausten. Trump gav svigersonen Jared Kushner ansvaret for det han sjølv omtalar som «den ultimate dealen».

Jerusalem

Før jul anerkjente Trump Jerusalem som Israels hovudstad og sa at USA vil flytte sin ambassade til byen. Det var eit klart brot med tiår med internasjonalt diplomati og vart kraftig kritisert. Det er brei internasjonal semje om at Jerusalems status må avgjerast gjennom forhandlingar mellom partane i Midtausten.

Palestinaranes president Mahmoud Abbas sa Jerusalem-kunngjeringa inneber at Trump har mista alt truverd som fredsmeklar i Midtausten og kalla avgjerda «ei erklæring om å trekke seg frå rolla USA har spelt i fredsprosessen».

Sa frå i FN

FN-ambassadør Nikki Haley kom tidlegare tysdag med eit slags forvarsel då ho i eit møte i Tryggingsrådet sa at Trump ikkje ønsker å bidra med meir pengar «før palestinarane er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet».

– Vi er framleis veldig interessert i å ha ein fredsprosess. Ingenting er endra der. No må palestinarane vise at dei er villige til å komme tilbake til forhandlingsbordet. Per i dag kjem dei ikkje til bordet, men dei ber om bistand. Vi kjem ikkje til å gi dei det. Vi skal sørgje for at dei kjem til forhandlingsbordet, sa Haley.

