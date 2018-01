Dow Jones passerer 25.000 poeng

utenriks

Rundt eit kvarter inn i handelen stod Dow Jones på 25.037 poeng, opp 0,5 prosent. Den nye rekorden blir sett berre fem veker etter at indeksen passerte 24.000 poeng for første gong.

Standard & Poor's 500 klatra 0,3 prosent til 2.722 i New York torsdag føremiddag, mens Nasdaq steig 0,2 prosent til 7.081.

Oppturen blir blant anna forklart med sterke amerikanske jobbtal frå privat sektor og ei forlenging av børsoptimismen knytt til den omstridde skattereforma til Donald Trump.

Oljeprisen held fram å stige, og eitt fat nordsjøolje blei torsdag omsett for over 68 dollar for første gong sidan mai 2015.

