Protestane minkar i Iran

Teherans gater var rolege i morgontimane torsdag, og heller ikkje frå andre iranske byar kom det meldingar om demonstrasjonar eller uro.

Styresmaktene i landet har derimot stengt sosiale medium, og det er derfor usikkert om det har funne stad hendingar som det ikkje er rapportert om.

Store menneskemengder demonstrerte onsdag i fleire iranske byar til støtte for regimet, og leiaren for den iranske revolusjonsgarden, Mohammed Ali Jafari, slo fast at uroa var slått ned.

Protestane mot regimet begynte 28. desember, visstnok som følgje av misnøye med kraftig prisstigning og høg arbeidsløyse. Hundrevis av demonstrantar er sidan arrestert.

