Snøvêr stanser tusenvis av fly på austkysten av USA

Over 90 prosent av flygingane ved flyplassen La Guardia i New York blei torsdag innstilt som følgje av at det er venta store snømengder og kraftig vind. Også i Boston og New Jersey er flytrafikken hardt råka, ifølgje CNN.

Snøvêret byrja i Mexicogolfen for to dagar sidan. Det råka først Florida der skular og forretningar blei stengde. Etter å ha passert den søraustlege delen av USA onsdag kveld, er det venta at den vil nå dei nordaustlege delstatane torsdag.

Etter at snøvêret har passert er det venta svært kaldt vêr, og enkelte stader forventar meteorologane kulderekordar.

