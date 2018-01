Tesla slit med produksjonen

Tesla Motors slit med å auke produksjonen av det som er meint å vere billigmodellen til merket og medgir no at mange som har bestilt bilen må belage seg på å vente.

Rundt 1.000 Model 3-bilar rullar ut frå fabrikken i veka, og Tesla hadde håpa å kunne auke til 5.000 i månadsskiftet mars/april.

Men no opplyser bilprodusenten at dei berre vil klare å produsere rundt halvparten så mange og at produksjonen først vil nå 5.000 bilar i veka til sommaren.

I siste kvartal i fjor produserte Tesla i underkant av 30.000 bilar, først og fremst Model S og Model X.

