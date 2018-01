Trump-advokat prøvar å stanse bok om livet i Det kvite hus

utenriks

Fleire aviser har allereie lekka delar av innhaldet i boka, som er basert på ei rekke intervju med personar som skal ha kjennskap til livet i Det kvite hus etter at Trump blei president.

Ifølgje The Washington Post har advokaten Charles J. Harder sendt eit varsel om eit mogleg søksmål til forfattaren Michael Wolf og forlagssjefen i Henry Holt and Co. Søksmålet vil eventuelt bli grunngitt med at innhaldet i boka er ærekrenkjande, ifølgje brevet.

Trump har trua med å gå til sak mot den tidlegare sjefstrategen sin, Steve Bannon, som er blant dei som retter kraftig kritikk mot Trump og familie hans i boka.

