Trump vart meir populær i juleferien

Då Trump tok fri før høgtida viste målingane at 36 prosent var fornøgd med korleis han utfører sitt embete. Då han kom tilbake igjen på nyåret, var det 40 prosent som var fornøgd med innsatsen til presidenten.

Sjølv om støtta framleis er historisk låg, er han no meir populær enn nokon gong sidan juni i fjor, då han framleis var inne i det mange reknar som «kveitebrødsdagane» som president.

Det siste resultatet får dei som lagar og følgjer meiningsmålingane til å klø seg i hovudet og undre om det faktisk er slik at den presidenten i moderne tid som krev mest merksemd faktisk tener på å vere ute av rampelyset ei stund.

– Det er vanskeleg å bevise, seier Kyle Kondik ved University of Virginia. Han mistenkjer at Trump gjer det litt betre på målingane når han ikkje dominerer nyheitsbildet fullt så mykje. Kondik og kollega Geoffrey Skelley har vist at i forkant av presidentvalet i 2016 gjekk oppslutninga for både Trump og motkandidat Hillary Clinton opp når nyheitsdekninga av dei gjekk ned.

Kristen Soltis Anderson og Patrick Ruffini i det republikanske analysefirmaet Echelon Insights merkte seg at i dei 30 dagane før valet vart 'Donald Trump' googla meir i dei delstaten der han tapte enn der han vann.

(©NPK)