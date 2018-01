Frykt for nytt meslingtilfelle i Sverige

utenriks

Legane ved sjukehuset i Varberg 80 kilometer sør for Göteborg kjempar no mot klokka for å fastslå om ein pasient som vart innlagt onsdag, er smitta.

– Det er ikkje eit bekrefta meslingtilfelle, understrekar smittevernslege Mats Erntell overfor Aftonbladet.

Pasienten skal ha vore i kontakt med andre smitta i Göteborg, og sjukehuset har derfor tatt alle forholdsreglar.

Lukka dører

– Vi jobbar bak lukka dører og sidan onsdag har vi begynt å vaksinere dei blant personalet som vi innsåg trong vaksine. Vi har sidan onsdag også undersøkt kva pasientar som har opphalde seg i korridorane, seier Erntell.

Meslingutbrotet i Sverige fører til at også Oslo universitetssjukehus no ber dei tilsette om å vaksinere seg.

– Vi antar at mellom 5 og 10 prosent av dei tilsette ikkje er vaksinerte, og det er omtrent like mange som i resten av den norske befolkninga, opplyste overlege Egil Lingaas torsdag.

– I samband med utbrotet i Göteborg har vi sendt ut eit brev der vi anbefaler tilsette å vaksinere seg, sa han.

Svært smittsam

Tysdag vart ein tilsett på Östra sjukehuset i Göteborg diagnostisert med meslingar. Det er det tolvte tilfellet i Västra Götaland på drygt tre veker. Blant dei som har fått påvist smitte er eit barn som vart innlagt på sjukehus natt til veslejulaftan.

Inkubasjonstida for meslingar er 7 til 18 dagar. Det er ein svært smittsam virussjukdom som i enkelte tilfelle kan føre til alvorlege komplikasjonar og i verste fall død. Tidlegare døydde det årleg rundt ni barn i Noreg på grunn av meslingar, ifølgje Norsk Helseinformatikk.

Følg anbefaling

Folkehelseinstituttet oppfordrar folk til å følgje anbefalinga til Oslo universitetssjukehus om å vaksinere seg.

– Personell som utset seg for meslingfare gjennom arbeidet, bør vere vaksinert. Det er viktig for å hindre vidare smitte, meiner avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Dei siste åra er det blitt registrert ein auke av smittetilfelle i europeiske land blant anna fordi vaksinedekninga har gått ned.

