Macron utelèt tilnærming mellom Tyrkia og EU

utenriks

Besøket fredag er president Recep Tayyip Erdogans første i Paris sidan han innførte unntakstilstand etter kuppforsøket i 2016.

Men ifølgje Macron gjer utviklinga i Tyrkia det førebels umogleg å få til noka utvikling i søknaden til Tyrkia om EU-medlemskap.

– Demokrati må vise full respekt for rettsstaten, sa Macron då han fredag heldt ein felles pressekonferanse med Erdogan.

– Når det gjeld forholdet til EU er det klart at den siste utviklinga og vala ikkje tillèt noka framgang i prosessen, sa Macron vidare.

Macron er blitt kraftig kritisert av fransk venstreside for å ta imot Erdogan dagen før femårsdagen for drapa på tre kvinnelege kurdiske aktivistar i Paris. Tyrkisk etterretning er skulda for å stå bak den blodige likvideringa på eit kontor i den franske hovudstaden.

Slutt på kald front?

Besøket til Erdogan er blitt tolka som eit forsøk på ein tilnærming til vestlege land.

Tyrkia er blitt kritisert for omfattande menneskerettsbrot etter kuppforsøket sommaren 2016. Rundt 50.000 personar er fengsla og 110.000 andre fjerna frå stillingane sine i offentleg sektor i kjølvatnet av kuppforsøket.

Ikkje minst har forholdet til Tyskland blitt forverra som følgje av at tyrkiske politikarar ikkje fekk lov til å drive valkamp i fleire tyske delstatar i forkant av folkeavstemminga i fjor, som enda med at Erdogan fekk meir makt.

Tyrkia har også slått hardt ned på pressa. I samband med besøket arrangerte organisasjonen Reporterar utan grenser ein demonstrasjon i protest mot Tyrkias manglande pressefridom og fengslinga av ei rekke journalistar.

– Same haldningar

Erdogan sjølv vektla likskap mellom Frankrike og Tyrkia da han uttalte seg om besøket rett før avreise til Paris.

– Frankrike er eit land viss meiningar og haldningar til regionale og globale utfordringar i stor grad fell saman med våre eigne, sa han.

Under besøket i Paris drøfta Erdogan og Macron blant anna kampen mot terror og statusen til Jerusalem.

