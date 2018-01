Nord-Korea har takka ja til samtalar

utenriks

Styresmaktene i nord har akseptert invitasjonen til samtalar i den felles grensebyen Panmunjom, ifølgje departementet. Dei to landa skal diskutere Nord-Koreas moglege deltaking i vinter-OL, som blir arrangert i nabolandet i sør i februar.

Tysdag foreslo Sør-Korea at dei to landa skulle møtast til høgnivåsamtalar 9. januar.

– Vi håpar sør og nord kan sitte ansikt til ansikt og diskutere deltaking for ein nordkoreansk delegasjon i vintervekene i Pyeongchang, og andre tema av gjensidig interesse for å styrke dei koreanske banda, sa Sør-Koreas minister for samling på ein pressekonferanse tysdag.

Forslaget kom etter at Nord-Koreas leiar Kim Jong-un tok ein meir forsonande tone enn vanleg i sin nyttårstale. Han gav blant anna uttrykk for håp om fredfylte olympiske leikar i Sør-Korea i februar og antyda nettopp at Nord-Korea kan sende ein delegasjon til leikane.

Onsdag opna dei to landa opp att ei direkte telefonlinje, noko som blir sett på som eit mogleg teikn på gryande diplomatisk tøvêr mellom dei to bitre fiendane.

