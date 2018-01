Nye støttemarkeringar for regimet i Iran

utenriks

Riksadvokaten i Iran hevdar at demonstrasjonane som braut ut mot regimet 28. desember, var ein samansverjing i regi av CIA, Israel og Saudi-Arabia. USA har svart med å innføre nye sanksjonar mot iranske selskap og kalla inn til eit møte i Tryggingsrådet.

Minst 21 menneske mista livet og hundrevis blei arresterte på fem dagar med uro og protestar, som fant stad i ein lang rekke byar, hovudsakleg utanfor hovudstaden Teheran.

Regimet sende store politistyrkar ut i gatene og erklærte onsdag at uroa var over. Etter fredagsbønna var det igjen talrike demonstrasjonar til støtte for regimet i Teheran-provinsen og i byar som Tabriz og Kerman.

Trugar Rouhanis ministrar

Ultrakonservative medlemmer av prestestyret tar til orde for å slå knallhardt ned på kritikk av regimet. Samtidig gir protestbølgja nye signal om at president Hassan Rouhani er på kollisjonskurs med meir konservative krefter i regimet.

Fredag fekk iranske ministrar kritikk for ikkje å ha lagt nok band på internett i forkant av protestane.

– Ordren om å stengje alle kanalar på den krypterte meldingstenesta Telegram, som dei siste dagane har oppildna befolkninga til vald og uro, blei sendt av rettsembetsmenn til telekomdepartementet for lenge sidan. Dessverre blei ingenting gjort, seier Abdolsamad Khorambadi.

Han leiar Irans cyberkrimkomité og er også assisterande riksadvokat.

Ikkje fornøgd

Tilgangen til dei populære appane Telegram og Instagram blei raskt stengt i Iran då det braut ut protestar mot regimet sist veke. Kort tid seinare gjekk styresmaktene også laus på programvare som mange iranarar nyttar seg av for å omgå dei virtuelle sperringane.

Det markerte eit skifte for president Rouhani, som har tatt til orde for eit friare internett og måndag sa at folk har lov til å protestere så lenge dei ikkje bryt lova. Men det konservative rettsstellet i den islamske republikken er ikkje nøgde med innsatsen frå regjeringa og meiner meldingstenestene burde vore stengt for lengst.

– Dersom det blir bevist at tenestemenn frivillig nekta å ta dei nødvendige grep for å hindre desse aktivitetane, må dei straffast, tilføyer Khoramabadi.

40 millionar smarttelefonar

Så seint som 19. desember forsvarte Rouhani iranarars bruk av sosiale medium under første konferansen om borgarrettar i landet.

– Vi vil ikkje prøve å filtrere sosiale medium. Vår telekomminister lovar folket at han aldri vil røre ved filterknappen, sa presidenten.

Telekomminister Mohammad-Javad Azari Jahromi (36) har gjort det klart at han er imot avgrensingane på internett i Iran. Blant anna har både Facebook og Twitter vore forbode i lengre tid. Det trass i at ein rekke toppleiarar, inkludert den øvste leiaren i landet ayatolla Ali Khamenei, tvitrar med jamne mellomrom.

Over halvparten av befolkninga i Iran på 80 millionar har smarttelefon, og minst 25 millionar brukar Telegram dagleg. For mange har programmet blitt hovudkjelda til nyheiter, og eit avgjerande verktøy for å omgå det svært restriktive medielandskapet i Iran.

