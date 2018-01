Republikanske senatorar ber om etterforsking av britisk eksspion

utenriks

Det er første gong senatorane ber om at ein namngitt person blir etterforska i Russland-granskinga, skriv The New York Times.

Det dreier seg om den tidlegare britiske etterretningsagenten Christopher Steele. I fjor blei det kjent at han visstnok har samla saman ei mengd kompromitterande skuldingar om dei personlege og finansielle banda Trump skal ha til Russland. Teamet til spesialetterforskar Robert Mueller avhøyrde Steele i Europa i fjor haust.

Bak tilrådinga står leiar i justiskomiteen Charles E. Grassley og komitémedlem Lindsey Graham. Komiteen leiar éin av tre parallelle granskingar i Kongressen om Russlands innblanding i presidentvalet.

Dei republikanske senatorane har sagt til justisdepartementet at det er grunn til å tru at briten laug til føderale styresmakter om kontakten sin med journalistar om innhaldet i rapporten.

Avgjerda til dei to republikanarane om å rette skytset mot eksspionen, heller enn nokon som kan ha bidratt til russisk innblanding, kjem til skape raseri hos Demokratene, skriv New York Times.

Steeles materiale sirkulerte i Washington før presidentvalet i fjor haust, men blei kjent offentleg etter at FBI-direktør James Comey orienterte Trump om det. Steele samla materialet på oppdrag frå eit privat amerikansk firma.

Trump avviste alle skuldingane og kalla dei falske, sjølv om FBI har prøvd å finne ut om dei er sanne. Møtet mellom Muellers folk og Steele i fjor tyder på at Mueller framleis tar dokumenta på alvor.

(©NPK)