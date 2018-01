Tryggingsrådet held hastemøte om Iran

utenriks

Møtet skal haldast klokka 15 fredag ettermiddag, opplyser Kazakhstans FN-delegasjon. Det sentralasiatiske landet leiar for tida Tryggingsrådet.

Russland har kritisert USAs initiativ for å ta opp situasjonen i Iran i rådet, og det er uklart om russarane eller nokon andre vil prøve å hindre møtet.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley varsla allereie tysdag at ho ville be Tryggingsrådet halde eit krisemøte om Iran. Då hadde over 20 menneske mista livet i demonstrasjonar og opptøyar mot styresmaktene i fleire iranske byar sidan 28. desember.

Onsdag og torsdag var det massemønstringar i fleire byar til støtte for regimet, og sidan har det herska uvisse om den gryande protestbølgja er over.

Torsdag var sikkerheitsstyrkane tungt til stades i Teherans gater, og aktiviteten på sosiale medium antyda at protestane er dempa også i provinsane.

(©NPK)