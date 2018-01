200.000 innvandrarar frå El Salvador kan miste opphald i USA

utenriks

Innvandrarar frå det mellomamerikanske landet vil det neste halvtanna år måtte forlate landet eller risikere å bli deportert, opplyser ikkje namngitte tenestemenn til nyheitsbyrået AP måndag.

Nyheita er enno ikkje offentleggjort av Trump-administrasjonen.

Opphaldsløyva er gitt i samsvar med eit spesielt beskyttelsesprogram for personar frå land som har vore råka av naturkatastrofar og konfliktar.

I november blei ordninga avslutta for personar frå Haiti og Nicaragua, og det er venta at same lagnad vil ramme personar frå Honduras.

Spesielt mange personar frå El Salvador har nytt godt av programmet. Ifølgje kjeldene til AP vil dei måtte forlate USA innan september 2019 eller sørgje for å få ein annan type opphaldsløyve.

Å ta tilbake tusenvis av statsborgarar vil innebere store utfordringar for El Salvador, der mange familiar overlever på pengar som slektningar tener i USA.

