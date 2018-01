Brannen i Trump Tower oppstod i ventilasjonsanlegg

utenriks

Brannen starta like før klokka 7 måndag morgon lokal tid. Det blei først meldt at tjukk røyk velta ut frå toppen av skyskraparen. Ein time seinare hadde røyken minka, og situasjonen var under kontroll, men det oppheldt seg framleis brannfolk på taket av den 202 meter høge bygningen.

Over 80 brannfolk rykka ut umiddelbart etter at brannalarmen gjekk.

– Det var ein liten elektrisk brann i eit kjøletårn på taket til Trump Tower, skriv Eric Trump, sonen til Donald Trump, på Twitter.

– Brannvesenet i New York var på plass på nokre minutt og gjorde ein utruleg jobb, seier han.

Ein talsmann for brannvesenet, Ken Reilly, seier at ein person er kome til sjukehus med alvorlege skader. Ein annan person blei lettare skadd.

Trump Tower inneheld både kontor og bebudde luksusleilegheiter. Skyskraparen ligg i Fifth Avenue og var ferdigstilt i 1983.

Trump Tower husar dessutan den luksuriøse privatbustaden til Donald Trump, som ligg øvst i skyskraparen. Etter at han blei president flytta han til Det kvite hus, og i sommar følgde kona Melania og sonen Barron etter. Ingen av dei oppheldt seg i bygningen under brannen.

Trump Tower fungerte også som valkamphovudkvarter for Trump.

