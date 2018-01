Kurdisk fotballspelar skoten på i Tyskland

utenriks

Bilen Naki køyrde blei treft av to skot, fyrt av frå ein stor, svart bil, og tysk politi etterforskar hendinga som eit drapsforsøk, skriv Die Welt.

Naki fortel til den tyske avisa at han kasta seg ned på golvet i bilen og køyrde ut på vegskuldra. Han slapp uskadd frå attentatet.

Naki har tidlegare spelt for fleire tyske lag, men spelar no for tyrkiske Amed SK. Det tyrkiske fotballforbundet fann han i 2016 skuldig i å ha spreidd «ideologisk propaganda» for kurdarane og utestengde han i tolv kampar.

I april i fjor fekk han ein dom på vilkår på 18 månader i fengsel for å «spreie terroristpropaganda for PKK», det kurdiske Arbeidarpartiet som er terrorstempelet og forbode av tyrkiske styresmakter.

(©NPK)