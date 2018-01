Naturkatastrofar forårsaka rekordstore tap i USA i fjor

utenriks

Den førre rekorden blei sett i 2005 da orkanar, skogbrannar og andre naturkatastrofar forårsaka skader for drygt 1.700 milliardar kroner i USA. Dei tre orkanane Katrina, Wilma og Rita stod for brorparten av øydeleggingane det året.

USA opplevde i fjor 16 store naturkatastrofar som forårsaka skader for meir enn 1 milliard dollar, viser ein rapport frå National Oceanic and Atmospheric Administration.

Orkanen Harvey var den mest kostbare naturkatastrofen i 2017 og forårsaka skader for drygt 1.000 milliardar kroner.

Orkanen Maria, som raserte store delar av Puerto Rico, forårsaka skader for over 700 milliardar kroner, mens orkanen Irma, som råka Florida, forårsaka skader for drygt 400 milliardar kroner.

Skogbrannane som mot slutten av året herja i California, forårsaka skader for rundt 145 milliardar kroner. Det er meir enn tre gonger så mykje som det skogbrannar noko år tidlegare har forårsaka av skader i USA.

(©NPK)