Norsk hjelpearbeidar nekta innreise til Israel

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at Liv Snesrud, som tidlegare var landsrepresentant for organisasjonen i Palestina, vart hindra i å reise inn i Israel laurdag ettermiddag.

Også den israelske avisa Haaretz skriv at ein norsk hjelpearbeidar er blitt nekta innreise. Ein talsmann for dei israelske immigrasjonsmyndigheitene seier grunnen er at ho tidlegare har oppgitt uriktige opplysningar i samband med utskriving av visum til andre hjelpearbeidarar.

– Vi vil sterkt avvise skuldingar om at vår medarbeidar gjennom sitt arbeid har lagt til rette for ulovleg innvandring til Israel, seier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp i ei fråsegn.

Søreide begynte sitt besøk i Israel og Palestina søndag, då ho møtte statsminister Benjamin Netanyahu. Same dag vart det kjent at den norske Palestinakomiteen står på ei liste over 20 organisasjonar som blir nekta innreise til Israel fordi dei skal ha oppfordra til boikott av landet.

– Det er svært uheldig at nordmenn som kjem for å følgje opp ulike program og bistandsprosjekt har blitt eller kan risikere å bli nekta innreise til Israel, uttalte Søreide til NTB måndag.

