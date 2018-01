Seks drepne i kampar sør på Filippinane

utenriks

Regjeringa sette i gang ein luft- og bakkeoffensiv mot militante grupper som støttar IS, opplyser militæret i landet.

Ei gruppe på rundt 50 opprørarar vart angripen med artilleri i eit fem timar langt angrep på øya Mindanao laurdag, ifølgje regional talsmann for forsvaret Arvin Encinas. Han opplyser at ein soldat og minst fem medlemmer av opprørsgruppa Bangsamoro islamske fridomskjemparar vart drepne.

Ifølgje Encinas er gruppa lita og fragmentert, men likevel ein trussel.

– Dei har nok folk til å utføre grufulle aksjonar, og dei rekrutterer aktivt, seier han.

Den muslimske minoriteten i det hovudsakleg katolske landet reknar Mindanao som sitt heimland. Tiår med væpna opprør i regionen har ifølgje offentlege anslag kosta meir enn 100.000 menneske livet.

I fjor tok ei anna gruppe som sverja truskap til IS, kontroll over byen Marawi på Mindanao og utkjempa blodige slag med regjeringsstyrkane over ein periode på fem månader. Meir enn 1.100 vart drepne i kampane.

Uroa i området har ført til at filippinske styresmakter har innført unntakstilstand på Mindanao ut 2018. Sporadiske kampar har halde fram, trass i at den største opprørsgruppa Moro islamistiske frigjeringsfront har gått med på fredssamtalar.

