Tre nye mesling-tilfelle registrert i Sverige

utenriks

– Det er no totalt 22 tilfelle som vi har fått kjennskap til. Dette var venta, sidan meslingar er den mest smittsame sjukdommen vi kjenner til, seier Thomas Wahlberg, smittevernslege i regionen Västra Götaland, i ei pressemelding som er gjeve att av Aftonbladet.

Smittespreiinga har funnet stad både i helsevesenet og i samfunnet elles, opplyser svenske helsemyndigheiter.

I førre veke vart det kjent at ein tilsett på Östra sjukehuset i Göteborg var diagnostisert med meslingar, og at fleire nyfødde dermed kunne ha blitt utsett for smitte.

(©NPK)