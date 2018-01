Zuma varslar gransking av korrupsjon 

utenriks

– Denne saka kan ikkje vente lenger, sa Zuma då han kunngjorde avgjerda tysdag kveld.

Opposisjonen har lenge kravd avgangen til Zuma som følgje av avsløringar om korrupsjon, og leiinga i regjeringspartiet ANC skal diskutere den vidare lagnaden til presidenten under eit møte denne veka.

Zuma var visepresident i Sør-Afrika mellom 1999 og 2005, då han blei sparka av president Thabo Mbeki etter korrupsjons- og valdtektsskuldingar. Han blei frikjent for valdtekt i mai 2006 og utfordra året etter Mbeki som ANC-leiar og vann.

Symjebasseng

Korrupsjonsskuldingane blei lagt bort i 2009, men ombodsmannen for korrupsjonsnedkjempinga i Sør-Afrika konkluderte i 2016 med at presidenten hadde brukt nærmare 200 millionar kroner frå statskassen for å pusse opp landstaden sitt.

Blant tiltaka han lot staten betale, var bygging av eit symjebasseng. Det blei fakturert som eit brannsikringstiltak.

Zuma nekta for å ha gjort noko gale, men blei til slutt pålagt av grunnlovsdomstolen i landet å betale tilbake drygt 4 millionar kroner. Det har han gjort.

Fleire nære medarbeidarar av han er framleis under etterforsking for korrupsjon, og nye skuldingar er også retta mot Zuma sjølv.

Fekk frist

Ein sørafrikansk domstol gav i førre månad Zuma frist på 30 dagar til å utnemnde ein granskingskommisjon, noko han først gjekk rettens veg for å få omgjort.

Zuma gjorde det tysdag klart at han framleis motset seg ein slik kommisjon, men har likevel gått med på å utnemne den.

ANC valde i midten av desember den tidlegare fagforeiningsleiaren Cyril Ramaphosa, som er ein av dei rikaste mennene i Sør-Afrika, til ny leiar. Han har lova å slå hardt ned på korrupsjon i partiets rekker.

