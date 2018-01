Iran opphevar dødsstraff for narkotikabrotsverk 

utenriks

Ordren kjem frå ayatolla Sadegh Larijani, som øvste ansvarleg for det iranske rettsstellet, melder iranske medium.

Larijani ber dommarane i landet slutte å avsei dødsdommar i narkotikasaker og å behandle sakene til dei som alt er dødsdømte på nytt.

Den reviderte lova har tilbakeverkande kraft og klargjer lagnaden til rundt 5.000 som er dømde til døden for narkotikabrotsverk, melder det iranske rettsvesenets eige nyheitsbyrå Mizanonline.

Blir gjort om til fengsel

Dei fleste som er dømde til døden, kan rekne med å få omgjort straffa til mellom 25 og 30 år i fengsel, opplyser Larijani.

Iranske styresmakter opplyser ikkje kor mange som årleg blir dømde til døden og avretta i landet, men ifølgje Amnesty International er Kina det einaste landet som henrettar fleire.

Dei aller fleste dødsdommane i Iran blir avsagt i narkotikasaker, og avrettingar skjer ved henging.

Viktig transittland

Det har lenge gått føre seg e debatt i Iran om straffenivået i narkotikasaker, og i august i fjor vedtok nasjonalforsamlinga nye lover.

Dei gamle loven innebar automatisk dødsstraff for rådvelde av meir enn 30 gram heroin, kokain eller amfetamin, mens grensa no er heva til 2 kilo. Grensa for rådvelde av opium og marihuana er heva frå 5 til 50 kilo.

Iran er eit viktig transittland for smugling av heroin frå Afghanistan, som produserer rundt 90 prosent av verdas opium.

Personar som leiar narkotikabandar eller som utnyttar mindreårige i narkotikakriminalitet risikerer framleis dødsstraff i Iran, slår Larijani fast.

(©NPK)