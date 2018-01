Iranske domstolar vil forby sosiale medium

utenriks

Medlemmer av regjeringa og religiøse styresmakter har lagt skulda på utanlandske interesser for dei nylege protestane i Iran. Dette er bakgrunnen for at domstolane no vil forby bruk av appane Telegram og Instagram. Appane kan ikkje kontrollerast og må blokkerast heilt om folk skal nektast tilgang.

Den mest konservative politiske fløya i Iran ønsker å ta full kontroll over internett, mens den reformvennlege regjeringa og president Hassan Rouhani er imot dette. Når det gjeld domstol-forbod, har likevel ikkje regjeringa siste ord.

Diskusjonen er uansett ikkje venta å ha stor effekt på tilgangen i praksis, ettersom forbodne tenester for Facebook og Twitter allereie har millionar av brukarar som har tilgang via appar som gir tilgang til private nettverk.

Ved hjelp av sosiale medium er det organisert demonstrasjonar i Iran sidan 28. desember. Dei har blant anna vore retta mot den store arbeidsløysa, korrupsjon, Midtausten-politikken og det religiøse etablissementet. 18 demonstrantar vart drepne og nærmare 3.700 arresterte i uroa.

