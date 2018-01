New York saksøkjer fem store oljeselskap

utenriks

Borgarmeister Bill dei Blasio kunngjorde søksmålet under ein pressekonferanse onsdag, der han også opplyste at pensjonsfondet i New York vil selje seg ut av olje, gass og kol. Desse investeringane utgjer i dag ein verdi på rundt 40 milliardar kroner.

– New York City står opp for kommande generasjonar ved å bli den første store amerikanske byen som trekker ut investeringane pensjonsfonda har gjort i fossilt brensel, seier dei Blasio.

– Samtidig bringar vi kampen mot klimaendringar direkte til selskapa som driv med fossilt brensel, trass i at dei kjenner effektane og med overlegg feilinformerer offentlegheita for verne eigen profitt, fortset han.

– Klimaendringane aukar stadig og det er opp til selskapa som driv med fossilt brensel og som med grådigheita si har sett oss i denne situasjonen, å ta sin del av kostnadene med å gjere New York tryggare og meir motstandsdyktig, seier dei Blasio.

