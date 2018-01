Tenåringar slepp straff etter å ha skote på kongen av Thailand i Tyskland

utenriks

Gutane, som då var 13 og 14 år gamle, skaut mot monarken då han sykla forbi hagen deira i Erding, nær München 10. juni i fjor.

Då kongen seinare køyrde forbi i bil, skaut dei også etter han med leikepistolane sine. Det er uklart om kong Rama X eller bilen hans blei treft, men saka blei likevel sett på som alvorleg.

Kongen har ikkje meldt gutane til politiet, men den eldste av dei to gutane blei likevel sett under etterforsking. Onsdag opplyste tysk påtalemakt at saka er lagt bort.

Kongen av Thailand kjøpte i 2016 ein villa i den pittoreske landsbyen Tutzing ved Starnberg-innsjøen i Bayern og brukar mykje tid der.

Dersom hendinga hadde funnet stad i Thailand, hadde dei to gutane vore verkeleg ille ute. Alle kritikk av, eller angrep på kongen eller medlemmer av familien hans, blir der sett på som majestetsfornærming. Det blir straffa med opptil 30 år i fengsel.

(©NPK)