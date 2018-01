Trump rasar over hinder mot å deportere ulovlege immigrantar

utenriks

Presidenten skriv på Twitter at rettsstellet «hadde brote saman og at det fungerte svært urettferdig».

Reaksjonen til Trump kjem etter at ein føderal dommar mellombels har stoppa opphevinga frå Trump-administrasjonen av den såkalla DACA-ordninga som sikrar 800.000 unge innvandrarar opphaldsløyve i USA.

San Francisco-dommar William Alsup har godkjent ønskje frå California og andre klagarar om å stoppe Trump frå å oppheve DACA-ordninga mens det går føre seg rettstvist om avgjerda.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og blei innført av tidlegare president Barack Obama for å beskytte fleire hundretusen av mindreårige som er tatt med ulovleg til USA. Ordninga går ut i mars.

Då Trump-administrasjonen avgjorde å oppheve ordninga, valde ti delstatar å utfordre vedtaket frå regjeringa.

Trump har derimot sagt at ordninga kan reddast, men til gjengjeld vil han ha ei liste med innvandringskrav godkjent i Kongressen.

