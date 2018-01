Augevitne: Minst 14 drepne i luftangrep nord i Jemen

utenriks

Tolv personar vart drepne i angrepet mot marknadsplassen i provinsen Saada onsdag kveld, opplyser eit augevitne til nyheitsbyrået AFP. Blant offera var fleire kvinner.

Eit opprørsdrive nyheitsbyrå oppgir same dødstal og skuldar koalisjonen for å bruke klasebomber i eit angrep mot Kataf by.

To personar vart i tillegg drepne i eit angrep mot eit hus i Baqim-distriktet i Saada, opplyser eit anna augevitne.

Jemen er ramma av det FN har kalla den verste humanitære krisa i verda.

Svolt og kolera har tatt livet av tusenvis av menneske, i tillegg til at titusenvis er drepne og såra i krigshandlingar.

(©NPK)