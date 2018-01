Tyrkia åtvarar borgarane sine mot å dra til USA

utenriks

I ei fråsegn frå tyrkisk UD fredag blir det vist til auka risiko for terrorangrep i USA og tilfeldige arrestasjonar av tyrkiske borgarar, skriv Al Jazeera.

– Det er observert ein auke av terroristiske og valdelege angrep i USA, heiter det og det blir vist til fleire dødelege hendingar dei siste månadane.

– Angrep der køyretøy blir køyrde inn i folkemengder, i tillegg til bombe- og skytevåpenangrep, kjem sannsynlegvis framleis til å ramme bysenter, kulturarrangement, T-banestasjonar, statlege bygg, bedehus og skulegardar, heiter det i fråsegna.

Dei legg også til at det er risiko for at tyrkarar kan bli arresterte utan grunn dersom dei drar til USA.

Fråsegna frå tyrkisk UD kjem etter at USA kunngjorde oppdaterte reiseråd for sine borgarar onsdag. Der var Tyrkia på lista over land med «auka sikkerheitsrisiko» saman med Sudan, Pakistan og Guatemala.

