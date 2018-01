Polsk erkebiskop ber heimlandet ta imot flyktningar

utenriks

Polen er blant fleire sentraleuropeiske land som har sagt nei til EUs kvotesystem for asylsøkjarar, ei ordning som blant anna skulle minske belastninga på Hellas og Italia.

No slår erkebiskopen i Polens katolske kyrkje eit slag for at regjeringa må legge bort det han meiner er ei egoistisk politisk linje.

– Personleg egoisme, i betydinga bekymring for eigen sikkerheit, er blitt viktigare enn altruisme, haldninga som fokuserer på å hjelpe andre. Når det gjeld spørsmålet om flyktningar og asylsøkjarar, så kan ikkje det viktigaste referansepunktet vere statens interesse eller nasjonal sikkerheit, men mennesket, sa erkebiskopen til journalistar måndag.

Polens regjeringa har argumentert for at den heller vil gi humanitær hjelp til land i Midtausten enn å ta imot flyktningar sjølv.

Gadecki roser bistanden, men meiner at det ikkje er nok.

– Det løyser ikkje heile problemet, fordi nokre prosentar er ikkje i stand til å returnere til sine heimland. Desse menneska må takast hand om, enten vi vil eller ikkje, seier han.

