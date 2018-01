The Cranberries-vokalist Dolores O'Riordan er død

utenriks

Songaren døydde plutseleg i London, ifølgje RTE. Ho var i den britiske hovudstaden for ei kort innspeling.

Dødsårsaka er ikkje kjent.

I ei kunngjering frå O'Riordans talsperson heiter det også at familien til songaren er knust som følgje av nyheita, og at dei har bedt om å få vere i fred i den svært vanskelege tida.

Bandet Cranberries vart starta i Limerick i 1990. Albumet «No Need to Argue» frå 1994 har selt over 15 millionar eksemplar, ifølgje Wikipedia.

Stemma til O'Riordan er karakteristisk, og bandet har hatt fleire store hits, blant anna «Zombie» og «Dreams».

I fjor sommar var det meininga at bandet skulle ha komme til Noreg for første gong sidan 2002, men turneen vart avlyst på grunn av O'Riordans ryggproblem.

