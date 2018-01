New York Times: Bannon kalla inn som vitne i Mueller-gransking

utenriks

Stemninga vart innlevert førre veke som ein del av Muellers gransking av moglege forbindelsar mellom Russland og Donald Trumps medarbeidarar, ifølgje kjelda til avisa.

Det skal vere første gong Mueller har kravd at nokon i Trumps indre krets vitnar for ein storjury i samband med etterforskinga.

New York Times' kjelde seier at stemninga kan vere ein forhandlingstaktikk, og at Mueller truleg kjem til å la Bannon sleppe å vitne for ein storjury dersom han i staden lar seg avhøyre av Muellers etterforskarar i Washington.

Tysdag vitna Bannon bak lukka dører i etterretningskomiteen i Representanthuset, ein av fleire parallelle granskingar i Kongressen av mogleg Russland-samarbeid.

(©NPK)