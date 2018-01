Ny plaststrategi i EU 

utenriks

– Dersom vi ikkje endrar måten vi produserer og brukar plast på, vil det vere meir plast enn fisk i havet innan 2050, åtvarar EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Han la tysdag fram ein ny strategi for kampen mot plastforsøpling i EU.

Eit hovudmål i strategien er at all plastemballasje i EU innan 2030 skal utformast slik at den kan brukast om att eller resirkulerast.

I dag genererer europearar 25 millionar tonn plastavfall i året. Mindre enn 30 prosent av dette blir samla inn til resirkulering.

I den nye strategien seier EU-kommisjonen likevel lite konkret om korleis ein skal nå målet for 2030. Moglege tiltak er i stor grad framleis til utgreiing i EU-systemet.

Eitt konkret forslag er likevel bruk av EUs kjemikalieregelverk REACH til å forby bruk av mikroplast i vaskemiddel og kosmetiske produkt som såper og tannkrem.

I tillegg blir det arbeidd med ein separat strategi mot plast til éingongsbruk, som sigarettsneipar, drikkeflasker, korkar, bomullspinnar, plastposar, sugerøyr og ballongar.

