Trump seier han vil ha innvandrarar frå alle stader

Ein journalist i Det kvite hus spurde tysdag Trump om han ville ha fleire innvandrarar frå Noreg.

– Vi vil at dei skal komme frå alle stader, overalt, svarte Trump til pressa under eit besøk frå Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev.

Etter besøket førre veke frå statsminister Erna Solberg skal presidenten i eit privat møte i Det ovale kontor ha sagt at han ønskte fleire innvandrarar frå Noreg i staden for frå «dritland» («shithole countries») i Latin-Amerika og Afrika.

Det skapte kraftige reaksjonar og skuldingar om rasisme. Trump avviste at han er rasist og har nekta for å ha brukt den vulgære nemninga.

Den demokratiske senatoren Dick Durbin, som var på det aktuelle møtet, og fleire ikkje namngitte personar held fast på at Trump brukte orda.

Saka skaper framleis overskrifter i amerikanske medium. Tysdag vitna Trumps minister for innanlands sikkerheit, Kirstjen Nielsen, under eid at ho ikkje høyrde Trump seie «dritland» under møtet. I Senatets justiskomité sa Nielsen at både Trump og andre i rommet brukte harde ord under møtet.

I korridorane i Det kvite hus blir det no diskutert om presidenten sa «shithole» eller «shithouse» – direkte omsett «drithol» eller «drithus», melder nyheitsbyrået AP. Ein person som var med på møtet, har fortalt kollegaer at dei høyrde sistnemnde omgrep, mens andre støttar Durbins versjon, ifølgje Aps kjelde.

