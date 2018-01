Minst 12 drepne i bombeangrep mot marknad i Nigeria

utenriks

Angrepet i delstaten Borno skjedde onsdag ettermiddag.

Nyheitsbyrået AP siterer innbyggjarar og redningsmannskap som fortel at minst 12 er drepne og 48 såra.

Ein av kjøpmennene på marknaden Muna Garage seier den første gjerningspersonen sprengde seg sjølv inne i marknaden, mens den andre utløyste bomba utanfor og berre drap seg sjølv.

Sjefen for redningsoperasjonen, Bellom Dambatta, seier det var éi kvinne og éin mann som stod bak sjølvmordsangrepa. Leiaren for den regjeringsstøtta militsen CJTF hevdar derimot at to jenter i 13-årsalderen utløyste bombene.

Muna Garage husar ein leir for internflyktningar og har ei rekkje gonger tidlegare blitt angripne av opprørarar frå Boko Haram.

Den ytterleggåande islamistgruppa, som vart grunnlagt i Maiduguri, skal ha drepe over 20.000 menneske i opprøret som no har vart i ni år.

(©NPK)