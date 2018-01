Utlendingar bortførte i Nigeria

utenriks

Utlendingane er investorar som jobba med solenergi, ifølgje polititalsmann Mukhtar Aliyu.

Han seier til nyheitsbyrået DPA at det var éin canadiar og éin amerikanar som vart bortførte, men kort tid seinare siterer AFP kjelder som seier det dreier seg om to canadiarar og to amerikanarar.

Dei var ifølgje Aliyu på veg til hovudstaden Abuja då dei vart overfalne av ukjente gjerningsmenn. To politimenn som eskorterte utlendingane, vart drepne i ei skotveksling, og politiet jaktar på kidnapparane, opplyser Aliyu.

Bortføringar av utlendingar med føremål om å byte dei mot løysepengar er relativt vanleg i Nigeria.

