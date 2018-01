EU-kommisjonen trur krabbekrigen vil trekke ut 

utenriks

Torsdag møtte Vella til oppvask i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg. Der fekk den maltesiske kommissæren krass kritikk for handteringa av feiden med Noreg.

Fleire av dei folkevalde bad Vella om å bli hardare i klypa. Vella sjølv tok derimot til orde for varsemd.

– Spørsmåla som står på spel rundt Svalbard, strekker seg lenger enn fiskeriinteresser og er for viktige til å tillate eskalering, sa han.

Brot i forhandlingane

Noreg valde i desember å bryte forhandlingane med EU-kommisjonen. Brotet kom etter at EUs fiskeriministrar for andre år på rad bestemte seg for å gi fangstlisensar til europeiske fartøy utan norsk samtykke.

Ifølgje Vella vil Noreg neppe endre standpunkt i nær framtid.

– Den norske reaksjonen tatt i betraktning er det usannsynleg at vi vil finne ei løysing med det første, sa han.

Bakteppet er at Noreg nektar europeiske fartøy å fange snøkrabbe i fiskevernsona utanfor Svalbard. Det provoserer EU, som meiner Svalbardtraktaten frå 1920 gir europeiske fiskarar rett til å fange like mykje snøkrabbe i desse farvatna som norske fiskarar.

Frykt for oljestrid

Har EU rett i tolkinga si av traktaten, kan det i ytste konsekvens bety at Noreg også må dele på olje- og gassressursane i området.

Den polske EU-parlamentarikaren Jaroslaw Walesa har følgt konflikten tett. Han seier han ikkje har nokon problem med å forstå Noregs posisjon.

– Alle veit at dette til sjuande sist ikkje handlar om snøkrabbe, men om olje, seier Walesa til NTB.

Men Svalbardtraktaten er som den er, og Noreg må respektere den, fastslår han.

– Traktaten har ein klausul som seier veldig tydeleg at alle partar skal ha lik tilgang til utnytting av naturressursane der, seier Walesa.

Strid om tolking

Noregs standpunkt er at det berre er havområda 12 nautiske mil ut frå land som høyrer inn under klausulen. I fiskevernsona utanfor dette gjeld ikkje regelen om likebehandling.

I diskusjonen i EU-parlamentet antyda Walesa at det kanskje er på tide å ta saka til Den internasjonale domstolen i Haag.

– Eg vil helst unngå ein slik situasjon, men det er kanskje einaste moglegheita for å få våre norske partnarar til å respektere lova, sa han.

Men skal det skje, må nokon andre enn EU ta initiativet.

– EU er ikkje part i Svalbardtraktaten og kan derfor ikkje trekke Noreg for retten for brot på han, forklarte Vella.

Ankesak

I januar i fjor vart den latviske båten Senator tatt i arrest for ulovleg fangst av snøkrabbe på den såkalla Sentralbanken utanfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens, men vart likevel pålagt millionbot. Behandlinga av ankesaka starta i Hålogaland lagmannsrett denne veka.

Europeiske fiskarar føler seg svikta, tora den spanske EU-parlamentarikaren Gabriel Mato i EU-parlamentet.

– Den aggressive og truande haldninga til nordmennene er uakseptabel, sa han.

Ifølgje latviske Andrejs Mamikins har ikkje EU-kommisjonen løfta ein finger for å hjelpe Senator.

– Noreg ser på latviske fiskarar som krypskyttarar og piratar. Eg er veldig skuffa over at EU-kommisjonen ikkje har handla, sa han.

(©NPK)