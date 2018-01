EU-oppvask om snøkrabbe 

utenriks

Torsdag var EUs fiskerikommissær Karmenu Vella kalla inn til oppvaskmøte i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg. Der var det sett av éin time til debatt om konflikten mellom EU og Noreg om fangst av snøkrabbe utanfor Svalbard.

Noreg valde i desember å bryte forhandlingane med EU.

Den polske EU-parlamentarikaren Jaroslaw Walesa har følgt konflikten tett. Han er overbevist om at saka vil hamne i den internasjonale domstolen i Haag dersom ikkje samtalene kjem i gang igjen dei nærmaste månadene.

– Eg håper vi kan løyse dette mellom oss. Men dersom vi ikkje klarer det, må vi openbert gå til retten. Der er eg sikker på at vi vil vinne, seier Walesa til NTB.

Kontroversielle lisensar

Bakteppet for konflikten er at Noreg nektar fartøy frå EU å fange snøkrabbe i fiskevernsona utanfor Svalbard.

Det har provosert EU, som meiner Svalbardtraktaten gir europeiske fiskarar rett til å fange like mykje snøkrabbe utanfor Svalbard som Noreg.

Forhandlingsbrotet kom då EUs fiskeriministrar vedtok at europeiske fartøy også i 2018 skulle få fangstlisens.

Noreg har stått fast på at EU ikkje har nokon rett til å dele ut lisensar utan norsk samtykke. Vedtaket til fiskeriministrane vert derfor oppfatta som uakseptabel sjølvtekt.

Fastlåst

Det norske tilbodet har vore ein kvotebyteavtale der EU får ein kvote på 500 tonn snøkrabbe av Noreg. Men kvotebyte vil seie at Noreg ikkje gir frå seg éin krabbe gratis. Skal EU få snøkrabbe, må det skje i form av ein bytehandel der Noreg får noko anna tilbake.

Det har EU så langt avvist. Haldninga har vore at EU-fartøy skal ha same rett til å fange snøkrabbe utanfor Svalbard som norske fartøy.

Walesa meiner på si side at kvotebyte kan vere ei god løysing.

– Dersom europeiske fartøy skal fange snøkrabbe i fiskevernsona utanfor Svalbard, bør EU openbert sjå etter måtar å kompensere norske fartøy på andre stader, seier han.

Men det føreset at Noreg kjem tilbake til EU med eit meir realistisk tilbod, understrekar EU-parlamentarikaren, som er sonen til fredsprisvinnar Lech Walesa.

Ønskjer nullstilling

Kvoten for norske fartøy er i dag åtte gonger så stor som dei 500 tonna Noreg har sett av til kvotebyte. Walesa kallar dette ei "ekstrem" tilnærming til forhandlingane.

Han meiner Noreg no bør nullstille konflikten ved å stogge all fangst, også for norske fartøy.

– Dersom vi byrjar der, kan vi gå inn i forhandlingar, seier Walesa.

Snøkrabben er relativt ny i området. Han vart første gong observert i Barentshavet av russiske forskarar i 1996, og sidan har det berre komme meir og meir av han. Ekspertar trur arten etter kvart kan bli ein milliardindustri for Noreg.

Denne erkjenninga førte til at Noreg i 2014 bestemte seg for å regulere fangsten. Det var då EUs fartøy vart kasta ut.

Ankesak

EUs svar var å tildele eigne fangstlisensar, noko som vart gjort første gong for eitt år sidan.

Situasjonen vart kraftig tilspissa i januar i fjor. Då vart den latviske båten Senator tatt i arrest for ulovleg fangst på den såkalla Sentralbanken utanfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens, men vart likevel pålagt millionbot i Noreg.

Senator vart felt i tingretten, men anka til Hålogaland lagmannsrett. Der starta behandlinga av saka denne veka.

