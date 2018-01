Nato held døra open for Makedonia 

utenriks

– Dei allierte er imponerte over viljestyrken og entusiasmen i arbeidet deira for å bli med i alliansen. Eg ønskjer at de skal lykkast, og Nato ønskjer at de skal lykkast, sa Stoltenberg då han heldt tale i nasjonalforsamlinga i Skopje torsdag.

Nato held døra open for medlemskap, fastslo han.

– Men samtidig som der er bra med ambisjonar, er det også viktig å vere realistisk. Det er framleis mykje hardt arbeid som står att, sa Stoltenberg.

Namnestriden med Hellas må løysast, understreka han. Problemet er at Makedonia også er namnet på ein region i Hellas. Ei løysing skal ha komme nærmare i forhandlingar i FN-regi denne veka.

Stoltenberg påpeiker samtidig at ytterlegare politiske reformer må på plass før Makedonia kan bli med i Nato.

