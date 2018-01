utenriks

Rapporten er gitt ut av Jane's Terrorism and Insugency Centre i London. Den viser at sjølv om det har vore mykje uro og vald i begge landa, har talet på dødsfall knytt til ikkje-statlege aktørar, som ekstremistgruppa IS, gått ned.

I Irak vart 3.378 personar drepne i angrep frå militante, ein nedgang på 60 prosent frå 2016.

Ein liknande trend var det i Syria, der nedgangen var på nærmare 44 prosent. Totalt vart 3.641 drepne i terror og opprørshendingar i landet, mot 6.477 året før.

