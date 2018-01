AFP: Advokat fengsla i Kina etter opprop for reform

utenriks

To kjelder med kjennskap til saka seier til nyheitsbyrået AFP at fleire politifolk, deriblant eit SWAT-team, arresterte advokaten Yu Wensheng då han forlét leilegheita si i Beijing for å følgje barna til skulen. Lokalt politi seier at dei ikkje har kjennskap til saka.

Yu har lenge tatt til orde for reformer i Kina og har halde fram med dette trass i at fleire menneskerettsaktivistar er blitt fengsla den siste tida.

Berre timar før arrestasjonen sende Yu ut eit ope brev der han bad om endringar i Kinas grunnlov. Han uttrykte blant anna eit ønske om opne presidentval med fleire kandidatar.

