Bil køyrde inn i folkemengde på Copacabana – baby døydde

Strandpromenaden er eit ynda besøksmål for turistar i den brasilianske storbyen, og det var mange folk ute og gjekk då ulykka skjedde tidleg torsdag kveld.

Bilen brasa inn i folkemengda og fortsette over promenaden før den enda opp på stranda. Føraren er arrestert.

– Sjåføren mista kontroll over bilen og køyrde opp på fortauet på promenaden. Han vart tatt med inn til avhøyr og har forklart at han hadde eit epileptisk anfall. Epilepsimedisinar vart funne i bilen, fortel ein talsmann for militærpolitiet i byen.

Vitne fortel om kaotiske scener, med hardt skadde offer som venta i smerte på behandling, fleire av dei ute på stranda.

– Eg såg eit skadd barn. Eg trur han hadde brekt beinet, seier Roberto Miguel, som jobbar på ein restaurant i nærleiken.

– Eun mann svima av også, ein annan mann hadde eit brekt bein, og det var også ein kvinne med foten dekt i blod.

