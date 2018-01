FN-tilsette fortel om seksuelle overgrep

utenriks

Dei FN-tilsette har fortalt sine historier til The Guardian, men ønsker ikkje å stå fram med namn i frykt for represaliar eller på grunn av reglar som forbyr dei å gå ut offentleg.

Ei kvinne fortel at ho vart valdtatt av ein FN-tilsett i ei høgare stilling mens ho jobba på ein avsidesliggjande stad. Ho seier ho mista jobben og visumet og var månader på sjukehus som følgje av stress og traume, ifølgje artikkelen. Kvinna hevdar vidare at ei FN-gransking av saka vart lagt bort på grunn av manglande bevis, trass i at det låg føre medisinske bevis og vitneforklaringar.

Femten tilsette seier dei er blitt seksuelt trakassert eller prøvd valdtatt dei siste fem åra, og sju kvinner seier dei formelt varsla om kva dei hadde opplevd.

Tre av kvinnene som varsla hevdar dei vart tvunge ut av jobbane sine i ettertid eller trua med at kontraktane ville bli sagt opp, mens dei påståtte overgriparane fekk fortsette i stillingane – inkludert ein høgtståande FN-tenestemann.

FN-generalsekretær António Guterres tar saka på alvor, ifølgje talsmann Stephane Dujarric.

– Ingen trur at FN er annleis enn andre organisasjonar – offentlege eller private – som har opplevd seksuell trakassering, seier Dujarric, som understrekar at dette også handlar om likestilling og maktbalanse.

Han seier FN skal utarbeide ei medarbeidarundersøking og ein hjelpetelefon som tilsette kan ringe for å få råd.

(©NPK)