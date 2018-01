Minst ti døde i uvêr i Europa

utenriks

I alt ti personar mista livet torsdag – seks i Tyskland, tre i Nederland og éin i Belgia.

I Tyskland omkom blant anna to brannmenn som var på utrykking og to lastebilsjåførar som vart utsette for bilvelt på grunn av sterke vindkast. I byen Lippstadt døydde ein mann då det kraftige uvêret førte til at han mista kontrollen over bilen han køyrde og kom over i motgåande køyrefelt. I byen Emmerich vart ein mann treft av eit tre som gjekk over ende på ein campingplass, opplyser ein talsmann for politiet.

Vart treft av tre

Politiet i Nederland melde at to menn, begge 62 år gamle, er døde etter å ha blitt treft av fallande tre eller greiner. Ulykkene skjedde i byane Enschede og Olst.

I byen Vuren omkom ein mann etter å ha falle fleire meter, og politiet undersøkjer om også denne ulykka har samanheng med uvêret.

Uvêret har også ramma ei rad andre land både nord og sør i Europa. Ei kvinne i Belgia døydde då bilen hennar vart treft av eit tre mens ho køyrde gjennom ein skog. Og sør i Italia omkom ein mann då han bles ned frå eit hustak i byen Crotone.

Orkan i Italia

I Italia vart det registrert ekstremt kraftig vind på opptil 55 meter per sekund. Mange tog- og ferjeavgangar vart innstilte også der.

Også søraustlege delar av Europa vart ramma av uvêr. I Romania er mange skular, vegstrekningar og hamnar stengt på grunn av kraftig vind og snø.

I Noreg vart helikoptertrafikken til oljeplattformene i Nordsjøen delvis innstilt på grunn av uvêr. Problema begynte onsdag kveld, ifølgje NRK. Dagen etter var nokre helikopter i lufta, men det var framleis forseinkingar og kanselleringar.

