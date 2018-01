Putin markerte Jesu' dåp med isbad

utenriks

Russisk fjernsyn viste 65 år gamle Putin stige ned i det iskalde vatnet i innsjøen Seliger nordvest for Moskva, grytidleg fredag morgon. Etter isbadet gjorde han korsteikn.

Putins talsmann Dmitrij Peskov seier presidenten har pleid å isbade på heilagtrekongarsdagen også tidlegare år, men at det fredag var første gong han gjorde det offentleg.

Etter kristen ortodoks tradisjon skal vatnet, som er blitt velsigna av ein prest same veke som heilagtrekongarsdagen blir feira, vere heilag og reint, og truande meiner det har lækjande kraft.

Det var rundt 5 kuldegrader i lufta då presidenten gjekk ned i isvatnet. Putin deltok også i gudsteneste, opplyser kontoret til presidenten.

Russiske styresmakter har etablert slike badestadar for truande over heile landet, sjølv i delar av Sibir der det fredag for tida er rundt 30 kuldegrader.

Nokre stadar i Sibir vart det målt 68 kuldegrader, og lokale styresmakter bestemte seg difor å avlyse isbadingsritualet.

(©NPK)