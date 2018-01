Belgia senkar trusselnivået

utenriks

Etter terrorangrepa i Paris i november 2015 og i Brussel i mars 2016 vurderte styresmaktene i landet terrortrusselen til å vere på nivå tre. Det inneber at eit terrorangrep er «mogleg og sannsynleg». Personar som enten hadde opphaldsløyve i Belgia eller statsborgarskap var innblanda i begge dei to angrepa.

Det auka beredskapsnivået medførte synlege sikkerheitstiltak som væpna soldatar utstasjonerte ved metrostasjonar, offentlege bygningar og turistattraksjonar.

Nivået vert no justert ned til to. Statsminister Charles Michel seier til Le Soir at soldatane ikkje vil forsvinne frå gatene med det første, men at tilstadeveringa vil bli redusert.

