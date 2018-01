Tidlegare fotballstjerne innsett som president i Liberia

utenriks

Det er første gong ein demokratisk valt president følgjer ein annan sidan 1944. Den 51 år gamle Weah tar over etter fredsprisvinnar Ellen Johnson Sirleaf som har styrt landet i 12 år som Afrikas første kvinnelege statsoverhovud.

Innsetjinga vart ein folkefest i fargar, med vilter dans og tradisjonell musikk. Forventningane til Weah er skyhøge. Løfta hans er mange, ikkje minst skal han skaffe jobbar og betre skular.

Innsetjinga begynte på Samuel Kanyon Doe-stadion i nærleiken av hovudstaden Monrovia. Statsoverhovud frå ei rekke afrikanske land var gjestar saman med venner og tidlegare kollegaer frå Weahs år som internasjonal fotballspelar.

Under ei gudsteneste tidlegare på dagen stod Sirleaf og Weah side ved side, for verkeleg å understreke at maktovertakinga skjedde i ordna former.

Ein ny dag byrjar

Inne på arenaen var det øyredøyvande jubel frå tusen av tilhengjarar då den eine kjendisen etter den andre frå liberisk samfunnsliv fann plassen sin i sola. Utanfor var det kilometerlang kø av syngjande og dansande liberiarar som svinga med flagget.

– Dette er ein av dei mest spennande dagane eg har opplevd. President Weah er eit ikon, min rollemodell. Dagen i dag er ikkje berre innsetjinga av ein ny president, den er ei stadfesting på at Liberia har funne seg sjølv, jublar den 21 år gamle Benjamin Bee.

Weah spelte på ei rekke av topplaga i Europa på 1990-talet. Han vart utropt til den beste spelaren i verda av Fifa og vann den ettertrakta Gullballen som den første afrikanske fotballspelar.

Lang veg til toppen

George Weah stilte mot Sirleaf i valet i 2005, men tapte. Han har brukte dei siste 13 åra til å opparbeide seg ei politisk erfaring og truverd som matcha den enorme populariteten hans. Som ledd i dette systematiske arbeidet klarte han å vinne ein plass i senatet i nasjonalforsamlinga i 2014.

Weahs kanskje viktigaste jobb blir å vidareføre freden i landet etter den opprivande borgarkrigen som raste frå 1989 til 2003, og som kravde 250.000 menneskeliv. President Sirleaf vil bli hugsa for å ha bygd bru mellom dei krigførande partane, eit arbeid ho fekk Nobels fredspris for i 2011.

Men Liberia slit med utbreidd fattigdom. På FNs lister står landet oppført nær botnen på samfunnsområde som helse, utdanning og utvikling.

