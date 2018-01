Netflix verdsett til 785 milliardar kroner

utenriks

– Vi hadde eit nydeleg fjerde kvartal, som runda av eit storarta år der vi opplevde ein eksplosjon for internett-TV globalt, skriv selskapet i sin kvartalsrapport.

Aksjekursen steig med over 8 prosent i etterhandelen på New York-børsen då resultatet vart lagt fram måndag. Netflix er dermed for første gong verdsett til over 100 milliardar dollar.

Strøymetenesta fekk 8,3 millionar nye abonnentar i fjerde kvartal i 2017, og dette oversteig forventninga om 6,3 millionar nye abonnentar, ifølgje analyseselskapet Factset.

Netflix hadde ved årsskiftet 110,6 millionar betalande abonnentar verda over, og desse såg i gjennomsnitt 9 prosent meir på Netflix i fjor enn i 2016.

Omsetnaden i 2017 auka med 33 prosent frå året før og var på nærmare 26 milliardar kroner.

(©NPK)