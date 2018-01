Pussy Riot-medlemmer søkjer asyl i Sverige

utenriks

Lusine Djanyan og Aleksej Knedljakovskij, i tillegg til sonen deira Tigran, ventar no på behandling av søknadene sine i ein flyktningbustad utanfor Lindesberg, melder SVT.

Paret reknar med at dei snart vil få svar frå Migrationsverket, etter å ha venta i ti månader på svensk jord. Dei vågar ikkje å tenkje på noko avslag. I mellomtida har paret, som er kunstnarar, pågåande utstillingar både i London og Milano. Dei får ikkje dra ut av Sverige for å delta på utstillingane sine medan asylsøknadene er under behandling.

– Vi har fått betale ein høg pris for kunsten vår, men eg angrar ikkje på noko. Tvert imot burde eg ha gjort meir. Presidentar kjem og går, men kunsten er evig. Putin er ikkje evig, seier Lusine Djanyan.

Det var i 2012 at det feministiske performance-kollektivet Pussy Riot vart verdskjend då tre av medlemmene vart dømde til to år i straffeleir for å ha framført ein låt som ein protest mot president Vladimir Putin i Frelserkatedralen i Moskva.

