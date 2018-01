Soldat omkom under vulkanutbrot i Japan

utenriks

Seks soldatar dreiv skitrening i anlegget då utbrotet løyste ut eit snøras, og ein av dei omkom. Dei fem andre vart skadde, opplyser ein talsmann for forsvarsdepartementet i Japan.

Rundt ti andre som var i skianlegget, vart også skadde under utbrotet frå vulkanen Kusatsu Shirane, melder japanske medium.

Nokre av dei vart trefte av flygande steinar som vart slengde ut frå vulkanen, mens andre vart skadde då vindauga på ein taubane vart knuste av vulkansteinar.

– Eg høyrde smellet mens eg stod på ski, og snudde meg og såg ei sky av svart røyk, fortel eit augevitne.

Utbrotet har fått det meteorologiske institutt i landet til å heve vulkanvarselet for området til nivå 3 på ein skala som går til 5. Instituttet ber innbyggjarar om å halde seg unna vulkanen og åtvarar om at ein kan bli treft av vulkansteinar innanfor ein radius på to kilometer.

Like etter utbrotet vart det meldt at ein person var sakna i området, men dette vart seinare avkrefta.

Det er over 100 aktive vulkanar i Japan.

(©NPK)