Trump signerte budsjettkompromiss

Avtalen vart vedtatt med 81 mot 18 stemmer i Senatet, og vart seinare også godkjent i Representanthuset. Til slutt kunne president Donald Trump sette sin signatur på vedtaket som sikrar finansiering av offentlege utgifter fram til 8. februar.

Sidan laurdag har USA vore inne i ein såkalla «shutdown» og stått utan finansiering av statsapparatet. Dermed vart hundretusenar av offentleg tilsette utestengde frå jobben utan lønn måndag, og fleire offentlege etatar måtte stengje. Tysdag kan dei vende tilbake til jobb som normalt.

– Om få timar vil statsapparatet opne igjen, sa leiaren for demokratane i Senatet, Chuck Schumer, i ein tale før avstemminga måndag kveld.

Sjølv om Demokratane og Republikanarane er einige om ein mellombels finansieringsplan, står det enno att å bli einige om statsbudsjettet for 2018.

Kompromiss

Det var nødvendig med minst 60 stemmer for å få avtalen vedtatt. Republikanarane, som har eitt sete meir enn demokratane i Senatet, var derfor avhengige av å få med seg fleire demokrater.

Gjennombrotet kom etter at leiaren for republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, kom Schumer i møte på eit kompromiss om å jobbe saman for å finne ei løysing for dei om lag 700.000 innvandrarane som kom til USA som barn.

President Donald Trump rosar demokratane for «å ha tatt til fornuft» og seier samtidig at han er open for ein avtale som omfattar innvandrarar, om «den er bra for landet vårt».

Skuldingane hagla

Budsjettkrisa har skugga for Trumps eittårsfeiring som president. Partane brukte helga til å hakke laus på kvarandre og utveksle skuldingar om kven som var minst innstilt på kompromiss.

Sist offentleg sektor vart stengt ned, var under Barack Obama i 2013. Den gong vart rundt 800.000 offentleg tilsette mellombels permittert. Sidan 1990 er det skjedd fire gonger at partia ikkje har klart å bli einige om eit budsjett innan fristen.

